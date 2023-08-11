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«ПСЖ» согласился отпустить Неймара в «Барселону»

«ПСЖ» готов быть гибким в переговорах при продаже Неймара в «Барселону»

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GONZALO FUENTES/Reuters

«Пари Сен-Жермен» дал согласие на переход нападающего Неймара в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

Как утверждает источник, «ПСЖ» готов проявить гибкость в переговорах, чтобы переход состоялся. Но при этом остается неизвестной позиция «Барселоны». Непонятно, захочет ли каталонский клуб подписать бразильца.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб вне пределов его родины. С 2017 года нападающий защищает цвета «ПСЖ», в составе которого выиграл пять чемпионств во Франции. Его контракт с парижанами истекает летом 2025 года.

В минувшем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции 20 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. ПСЖ» стал чемпионом Франции. В сезоне-2022/23 клуб дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил мюнхенской «Баварии». Лучшим результатом парижан в этом турнире является проход в финал сезона-2019/20. Неймар принял участие в шести матчах (2+2).

Ранее сообщалось, что тренер «ПСЖ» заявил Неймару и еще нескольким игрокам, что не рассчитывает на них.

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Футбол. Чемпионат Франции
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