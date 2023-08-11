Экс-игрок «Кубани» о Мбаппе: играй в «ПСЖ» дальше

Экс-игрок «Кубани» Владимир Обедзинский поделился мнением о будущем игрока французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе, предположив, что форвард сам не знает, чего хочет, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Мбаппе, по-моему, сам не знает, чего он хочет. Хочется чего-то нового? Тогда пускай едет в Саудовскую Аравию. Славы он хочет? Так она у него уже есть. Играй себе в своем клубе дальше», — сказал Обедзинский.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся. Француз этим летом также мог оказаться в «Реале». Он получил бонусы за лояльность от «ПСЖ» за то, что по состоянию на 31 июля не покинул команду.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач.

Ранее Мбаппе решил остаться в «ПСЖ».