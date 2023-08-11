В Индии рассказали, предлагал ли РФС провести товарищеский матч

Заместитель генерального секретаря Всеиндийской футбольной федерации (AIFF) Анил Камат рассказал, что Российский футбольный союз (РФС) не предлагал Индии провести товарищеский матч, передает Sport24.

«Нам не поступало предложение РФС на тему товарищеских матчей сборных. Прежде всего решение за главным тренером индийской национальной команды. Мы с ним пока не обсуждали это», — сказал Камат.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. После этого российские клубы и сборные разных возрастов проводили только товарищеские встречи.

Ранее Украина обратилась в УЕФА с просьбой отстранить от работы россиян.