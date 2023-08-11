Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мостовой сравнил «Спартак» с «Челси»

Экс-футболист Мостовой: у «Спартака» сейчас ситуация, как у «Челси»

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Экс-игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает красно-белых фаворитами встречи Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала», передает Sport24.

«Я думаю, матч завершится 60 на 40 в пользу «Спартака» из-за того, что у них 25 человек на скамейке. Ситуация прям как у «Челси», когда они накупили себе всяких игроков», — сказал Мостовой.

Встреча состоится 11 августа. Команды выйдут на поле в 18:00 по московскому времени.

«Спартак» впервые в истории начал сезон с пяти побед подряд, выиграв все три матча в национальном чемпионате и два поединка на групповом этапе Кубка страны. В турнирной таблице москвичи делят первую строчку с «Краснодаром». «Урал» располагается на четвертой строчке, имея в активе семь баллов.

Ранее бывший президент «Спартака» заявил, что клубу нужно снимать розовые очки.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях