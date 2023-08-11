Мостовой сравнил «Спартак» с «Челси»

Экс-игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает красно-белых фаворитами встречи Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала», передает Sport24.

«Я думаю, матч завершится 60 на 40 в пользу «Спартака» из-за того, что у них 25 человек на скамейке. Ситуация прям как у «Челси», когда они накупили себе всяких игроков», — сказал Мостовой.

Встреча состоится 11 августа. Команды выйдут на поле в 18:00 по московскому времени.

«Спартак» впервые в истории начал сезон с пяти побед подряд, выиграв все три матча в национальном чемпионате и два поединка на групповом этапе Кубка страны. В турнирной таблице москвичи делят первую строчку с «Краснодаром». «Урал» располагается на четвертой строчке, имея в активе семь баллов.

Ранее бывший президент «Спартака» заявил, что клубу нужно снимать розовые очки.