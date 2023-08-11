Наставник «Атлетико» рассказал, почему отклонил предложение из Саудовской Аравии

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что не сомневался, когда отклонял предложение саудовского «Аль-Ахли», передает Marca.

«Сомневался ли я, когда отклонял это предложение? Нет. Правда в том, что я очень счастлив там, где сейчас нахожусь. Мне очень хорошо в «Атлетико», — сказал Симеоне.

Симеоне тренирует «Атлетико» с 2011 года. За это время он дважды выиграл чемпионат Испании, становился обладателем Кубка Испании и дважды выводил свой клуб в финал Лиги чемпионов. Оба раза «Атлетико» в решающем матче проиграл мадридскому «Реалу».

Также Симеоне тренировал аргентинские «Ривер Плейт», «Расинг» и «Эстудиантес». Европейскую тренерскую карьеру Симеоне начал в Италии, возглавляя «Катанию».

Новый сезон чемпионата Испании «Атлетико» начнет 14 августа матчем против «Гранады».

Ранее Симеоне рассказал, как часто игроки «Атлетико» должны заниматься сексом.