Экс-хоккеист «Спартака» считает, что Ковальчук должен феерично завершить свою карьеру

Экс-хоккеист московского «Спартака» Евгений Чижмин ответил на вопрос о возможном возобновлении карьеры Ильи Ковальчука, передает Legalbet.

«Если он готов и чувствует себя на все 99,9 процента, то надо пробовать. Ковальчук должен сделать шаг к тому, чтобы феерично завершить свою карьеру. Сыграть, оставить след и красиво уйти», — сказал Чижмин.

Ковальчук в настоящий момент приостановил свою профессиональную карьеру и уделяет все внимание семье. У него четверо детей.

Ковальчук является олимпийским чемпионом по хоккею, а также двукратным чемпионом мира. Он дебютировал за сборную в 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. В 2021 году в составе омского «Авангарда» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и решил приостановить свою деятельность как игрока. На данный момент Ковальчук не объявлял о завершении карьеры.

Ранее Ковальчук не исключил, что может возобновить карьеру хоккеиста.