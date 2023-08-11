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Глава UFC Уайт: за бой Маска и Цукерберга заплатит даже твоя бабушка

Глава UFC Уайт считает, что бой Маска и Цукерберга принесет $1 млрд

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John Locher/AP

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что доход от боя между Илоном Маском и Марком Цукербергом соберет $1 млрд. Слова Уайта цитирует Mmafighting.com.

«Все бы посмотрели этот бой. Все будут за это платить. Такой бой смотрела бы твоя бабушка. Дональду Трампу придется сразиться с Джо Байденом, чтобы его переплюнуть», — сказал Уайт.

Маск и Цукерберг договорились провести поединок по правилам смешанных единоборств (ММА) в июне 2023 года. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что займется организацией боя, уточнив, что прибыль от продажи трансляции может превысить $1 млрд.

4 августа ТАСС со ссылкой на осведомленный источник сообщил об отказе экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова готовить Илона Маска к бою против Марка Цукерберга.

Ранее Николай Валуев заявил, что не стал бы тренировать Маска к бою против Цукерберга.

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