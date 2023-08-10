Стало известно, сколько матчей пропустит Дзюба из-за травмы

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба пропустит две встречи своей команды, сообщает RT.

Футболист получил травму в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА, который прошел 5 августа. Степень травмы Дзюбы станет известна позднее. В ближайших матчах «Локомотив» встретится с «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

В феврале Дзюба стал игроком «Локомотива». До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев, после чего игрок и клуб расторгли контракт.

После возвращения в российский чемпионат Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 11 матчах.

В новом сезоне нападающий сыграл три матча в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом. 8 августа форвард пропустил игру против «Рубина».

Ранее бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович признался, что звонил Артему Дзюбе, чтобы убедить его перейти в «Црвену Звезду».