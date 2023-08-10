Украинский футболист перешел в португальскую «Бенфику»

Украинский голкипер Анатолий Трубин перешел из донецкого «Шахтера» в португальскую «Бенфику». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Лиссабона.

Контракт между вратарем и португальским клубом рассчитан до лета 2028 года. В СМИ сообщалось, что цена трансфера составила €10 млн плюс €1 млн в виде бонусов. Украинский клуб получит 40% от перепродажи игрока.

Голкипер выступал за «Шахтер» с 2019 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Трубина составляет €22 млн. За сборную Украины Трубин принял участие в пяти встречах, в которых пропустил восемь мячей. Отметим, что Трубин является воспитанником донецкого «Шахтера».

9 августа «Бенфика» завоевала Суперкубок Португалии.

Ранее сообщалось, что Трубин интересен миланскому «Интеру».