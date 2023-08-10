Загитова: меня бомбануло, я не понимаю людей, которые меня хейтят

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале обратилась к своим критикам. Спортсменка сегодня опубликовала видео с урока актерского мастерства.

«Выхожу с разговорным форматом, потому что меня только что бомбануло. Я искренне не понимаю людей, которые меня хейтят за то, что я учусь чему-то новому, развиваюсь.

Я считаю, что человек, который не идет вперед, ничему новому не учится, просто стоит на месте. И это самое ужасное состояние лично для меня. Думаю, меня многие поймут в этом вопросе», – сказала фигуристка.

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Ранее Загитова объяснила, почему не может тренироваться на льду.