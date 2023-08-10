Ротенберг призвал не допустить разорения IIHF, которая отстранила сборную России от турниров

Главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг призвал не допустить разорения Международной федерации хоккея (IIHF), которая теряет доходы из-за отсутствия российских сборных на международных соревнованиях. Слова Ротенберга передает «Чемпионат».

«Надо смотреть, как дальше будут обстоять дела, но могу сказать, что больше 50% доходов IIHF – это участие сборной России. Когда Россия не участвует, у них появляются проблемы с доходностью.

Мы готовы вернуться, готовы внести свой вклад в международный хоккей. Нельзя допускать банкротства ИИХФ, потому что банкротство федерации будет плохо для всего международного хоккея», — сказал Ротенберг.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции ФХР на допуск к международным соревнованиям.

Ранее Роман Ротенберг прокомментировал решение Брендана Лайпсика получить российское гражданство.