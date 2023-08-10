Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ротенберг призвал не допустить разорения IIHF, которая отстранила сборную России от турниров

Тренер СКА Ротенберг призвал не допустить разорения Международной федерации хоккея

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг призвал не допустить разорения Международной федерации хоккея (IIHF), которая теряет доходы из-за отсутствия российских сборных на международных соревнованиях. Слова Ротенберга передает «Чемпионат».

«Надо смотреть, как дальше будут обстоять дела, но могу сказать, что больше 50% доходов IIHF – это участие сборной России. Когда Россия не участвует, у них появляются проблемы с доходностью.

Мы готовы вернуться, готовы внести свой вклад в международный хоккей. Нельзя допускать банкротства ИИХФ, потому что банкротство федерации будет плохо для всего международного хоккея», — сказал Ротенберг.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции ФХР на допуск к международным соревнованиям.

Ранее Роман Ротенберг прокомментировал решение Брендана Лайпсика получить российское гражданство.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях