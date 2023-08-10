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Американский боксер объяснил решение сменить имя в честь Путина

Американский боксер Джонсон заявил, что сменил имя в честь Путина из-за его энергетики

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Global Look Press

Американский боксер Кевин Джонсон прокомментировал решение изменить свое имя в честь президента России Владимира Путина. Его слова передает «Матч ТВ».

8 августа Кевин Джонсон взял отчество Владимирович.

«Я очень доволен! Лучше и быть не могло. Сильно ли я впечатлен Путиным? Ну а как же! Не просто так ведь я приехал сюда. Его энергетику нельзя не ощущать», — сказал Джонсон.

24 июля Джонсон рассказал, что хочет получить российское гражданство и связать свою жизнь с Самарой.

43-летний боксер за свою карьеру провел 58 боев на профессиональном ринге, из которых 35 раз выходил победителем. Спортсмен находится в Самаре, он станет участником турнира «Бокс на Волге». На ринг он выйдет против российского боксера Артема Сусленкова.

В апреле 2023 года Джонсон провел бой против известного российского бойца Вячеслава Дацика. Их поединок возглавил турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой продлился все три раунда, заявленные правилами, и завершился победой 43-летнего американского бойца, судьи присудили ему победу раздельным решением.

Ранее главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал решение Брендана Лайпсика получить российское гражданство.

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