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The Hockey Writers: Капризов захочет сделать все, чтобы искупить свою вину за прошлый сезон

The Hockey Writers: Капризов может забросить 60 шайб и набрать 120 очков в новом сезоне

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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Журналистка The Hockey Writers Мэрайя Старк поделилась ожиданиями от выступления российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в предстоящем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Он захочет сделать все, что в его силах, чтобы искупить свою вину за прошлый сезон, и ему еще многое предстоит доказать. Забить 50 голов не должно быть слишком сложно для него, так как он уже забивал 47 два сезона назад, но добраться до 60 шайб может быть немного сложнее, как и до 120 очков. Однако с Капризовым кажется, что все возможно, и набрать такое количество результативных баллов вполне возможно», — сказано в статье.

В минувшем сезоне в плей-офф НХЛ «Миннесота» в 1/8 финала уступила в серии 2:4 «Даллас Старз». Капризов принял участие во всех шести матчах серии, отметившись лишь одной заброшенной шайбой.

Всего в регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач. Он стал пятым по результативности россиянином после Овечкина, Малкина, Панарина и Кучерова. Около месяца Капризов пропустил из-за травмы.

Ранее американский хоккеист Бреннан Менелл восхитился игрой Кирилла Капризова.

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Хоккей. НХЛ
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