Канчельскис о «Зените»: пусть хоть в десять защитников играют, главное — результат

Бывший футболист сборной России и английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал победу «Зенита» над самарскими «Крыльями Советов» в матче Пути РПЛ Кубка России. Слова Канчельскиса передает Legalbet.

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 1:0.

«Крылья» пять мячей загрузили «Ростову». Вы хотели, чтобы и «Зениту» столько? Какой конечный результат? «Зенит» победил 1:0. Вот и все. Пусть хоть в десять защитников сыграют. 1:0 победили, три очка взяли. Ребята, до свидания! Главное результат. Руководство этого требует. Играть красиво — это следующий шаг», — сказал Канчельскис.

В следующем туре «Зенит» на выезде встретится с калининградской «Балтикой». Матч пройдет 30 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После трех туров нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака набрали четыре очка (одна победа, одна ничья, одно поражение).

Ранее бывший форвард «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал слова Сергея Семака о значимости Кубка России.