Мбаппе решил остаться в «ПСЖ»

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе принял окончательное предложение касательного своего будущего в парижском клубе. Об этом сообщает Le Parisien.

Как утверждает источник, форвард решил остаться в команде и никуда не переходить этим летом. Мбаппе уже провел встречу с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. На ней он заявил ему, что намерен до конца отработать свой контракт с «ПСЖ».

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся. Француз этим летом также мог оказаться в «Реале». Он получил бонусы за лояльность от «ПСЖ» за то, что по состоянию на 31 июля не покинул команду.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач.

Ранее голкипер Иван Федотов заявил, что Мбаппе сделает «Реал» лучше.