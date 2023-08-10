Спортменеджер сравнил ситуацию Захаряна и Кварацхелии

Спортивный менеджер Александр Тильман высказался о психологическом состоянии полузащитника сборной России и «Динамо» Арсена Захаряна после срыва перехода в «Челси». Его слова передает Legalbet.

«Вся эта ситуация с трансферными слухами не может не влиять на молодого игрока, но тоже заставляет задуматься о психологической устойчивости. Ему тяжело после срыва трансфера в «Челси», тяжело выйти на свой уровень.

Можно сравнить ситуацию с Кварацхелия. Он тоже попал в психологическую яму после несостоявшегося трансфера в Европу, но в итоге оказавшись в «Наполи», продемонстрировал высочайший уровень», — сказал Тильман.

Летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

Этим летом сразу три голландским клуба заинтересовались российским полузащитником, это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд». Позже в последнем подтвердили интерес к россиянину.

Ранее Андрей Канчельскис эмоционально высказался об интересе европейских клубов к Захаряну.