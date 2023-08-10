Игрок «Зенита»: неприятно, что клуб предпочел Фернандеса мне

Защитник петербургского «Зенита» Арсен Адамов после прихода в команду Марио Фернандеса заявил, что никогда никому не уступал по игровым качествам, . Его слова передает «Матч ТВ».

«Не могу сказать, что обидно, но неприятно. Но это футбол. Я уважаю решение клуба. Но вместе с этим считаю, что я принял правильное решение перейти в «Оренбург».

Что касается Фернандеса, не могу чего‑то о нем сказать, он сейчас набирает форму. Пусть все решает главный тренер. Но скажу за себя — я никому никогда не уступал. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Адамов.

7 июля «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. Адамов отправился в «Оренбург» в аренду сроком на один год.

Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. В начале 2023 года он перешел в бразильский «Интернасьонал» по «джентельменскому соглашению» с армейцами.

После трех туров нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака набрали четыре очка (одна победа, одна ничья, одно поражение).

Ранее сообщалось, что «Зенит» был наказан за проведение чемпионского парада.