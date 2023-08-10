Фигуристка Медведева назвала направление, в котором хотела бы развиваться

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в интервью на YouTube-канале Skillbox заявила, что ей чуждо актерское мастерство.

«Мне как фигуристке повезло. Соревноваться я перестала, но при этом у меня есть куча активностей – например, ледовые шоу, мастер-классы.

Мне нравится стоять перед камерой и работать на камеру. В основном, имеется в виду что-то дикторское. То есть я не имею в виду актерское какое-то мастерство, потому что для меня это не то что чуждо.

Но для меня это поле непаханое. Но это, наверное, тот вид деятельности, который хотелось бы развивать», — сказала Медведева.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Спортсменка официально не объявляла о завершении профессиональной карьеры.

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