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«Зенит» был наказан за проведение чемпионского парада

«Зенит» заплатит 300 тысяч рублей за нарушения во время чемпионского парада

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Алексей Даничев/РИА Новости

Суд в Петербурге оштрафовал футбольный клуб «Зенит» за нарушения при проведении чемпионского парада на 300 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Суд признал АО «ФК Зенит» виновным и назначил штраф в 300 000 рублей», — сказано в сообщении.

13 мая после игры с «Краснодаром» (2:2) «Зенит» организовал мероприятие с числом участников более 1 тысячи человек, которые нарушили общественный порядок, а именно «причинение вреда зеленым насаждениям, создание помех движению пешеходов и транспортных средств в общественном месте». «Зенит» на шесть дней задержал свое письмо, которое должно было уведомить ГУМВД по Петербургу и Ленобласти о проведении шествия.

В минувшем сезоне «Зенит» четвертый раз подряд выиграл чемпионат России. 15 июля сине-бело-голубые в матче за Суперкубок России обыграли ЦСКА в серии пенальти.

После трех туров нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака набрали четыре очка (одна победа, одна ничья, одно поражение). В следующем туре петербуржцы сыграют с воронежским «Факелом».

Ранее экс-тренер «Зенита» сравнил количество богатых людей в Чехии и России.

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