Загитова объяснила, почему не может тренироваться на льду

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором показала, что проходит восстановление от травмы левой ноги.

«Я чуть-чуть решила отдохнуть от соцсетей, но все, я возвратилась, я снова с вами. Сегодня был классный день, я побывала на катке у Этери Георгиевны. Очень крутой спортивный комплекс, поэтому очень хочется там уже потренироваться, но пока у меня все как обычно, ничего нового», — сказала Загитова, указав на свою левую ногу.

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Ранее олимпийский чемпион по боксу рассказал, почему не вышел на ринг с Загитовой.