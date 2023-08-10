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Загитова объяснила, почему не может тренироваться на льду

Загитова сообщила о проблемах с ногой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором показала, что проходит восстановление от травмы левой ноги.

«Я чуть-чуть решила отдохнуть от соцсетей, но все, я возвратилась, я снова с вами. Сегодня был классный день, я побывала на катке у Этери Георгиевны. Очень крутой спортивный комплекс, поэтому очень хочется там уже потренироваться, но пока у меня все как обычно, ничего нового», — сказала Загитова, указав на свою левую ногу.

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Ранее олимпийский чемпион по боксу рассказал, почему не вышел на ринг с Загитовой.

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