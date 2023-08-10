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Роднина упрекнула Украину в наглости после ее просьб не пускать российских атлетов

Роднина считает, что РФ надо напомнить Украине о сущности олимпийского движения

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала обращение Украины к иностранным лидерам с просьбой не пускать на территорию их стран российских спортсменов. Ее слова передает RT.

«Они уже не знают, что выдумать. Это скорее вопрос уже не к Украине, а к лидерам стран, к которым они обратились. Они делают упреждающий удар — наглости им не занимать. Нам надо им напомнить, что такое олимпийское движение и каковы его основные принципы. Нам надо набраться терпения и не шарахаться из стороны в сторону, а предлагать что-то дельное», — сказала Роднина.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Татьяна Тарасова назвала смешными инициативы Украины против российских спортсменов.

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