Дебют Месси в МЛС отложен

Матч между «Интер Майами» и «Шарлотт» в регулярном чемпионате североамериканской Главной футбольной лиги (МЛС), был перенесен. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Встреча должна была состояться 20 августа. Матч был перенесен. Его отложили из-за того, что обе команды вышли в четвертьфинал Leagues Cup, где встретятся друг с другом. Матч с «Шарлотт» в МЛС должен был стать дебютным для Лионеля Месси в лиге. Новая дата встречи пока не была объявлена.

Месси этим летом сменил свой клуб. После двух лет в «Пари Сен-Жермен» игрок решил покорить МЛС. Он подписал контракт с «Интер Майами» и дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. До перехода в клуб из США Месси отправляли в чемпионат Саудовской Аравии, где готовы были предложить более высокую зарплату.

В своем четвертом матче в составе «Интер Майами» Лионель Месси в 1/8 финала Кубка лиг против «Далласа» отметился дублем. Во втором матче он дважды забил «Орландо». В ночь на 26 июля аргентинец отметился дублем в игре с «Атлантой Юнайтед» всего за 22 минуты. В дебютном матче Месси забил гол в добавленное время и принес команде победу над «Крус Асуль».

Ранее сообщалось, что Месси хитрил перед спасительным голом со штрафного.