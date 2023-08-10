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Тарасова назвала смешными инициативы Украины против российских спортсменов

Тренер Тарасова назвала смешными инициативы Рады против российских атлетов

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что инициативы Украины по недопуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования выглядят смешно. Ее слова передает ТАСС.

«Мало ли что они еще скажут и придумают со злости. Что касается запрета на рукопожатие, то даже смешно об этом говорить: с одними можно, а с нашими — нельзя.

Почему вы cчитаете, что к их мнению будут приcлушиватьcя? Им хочетcя, чтобы наc никуда не пуcкали, руки не жали, не говорили ни «здравcтвуйте», ни «до cвидания», но это не означает, что вcе оcтальные так будут делать.

Даже слышать это смешно. Видимо, они все вопросы у себя в стране решили и теперь занялись такими проблемами», — сказала Тарасова.

9 августа Комитет по вопросам молодежи и спорта Украины разработал проект с предложением Верховной раде отправить мировым лидерам обращение с призывом запретить российским спортсменам въезжать на территории других стран.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее на Украине призвали отменить рукопожатия на турнирах с россиянами.

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