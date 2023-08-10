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Футболист ЦСКА извинился перед одноклубниками после матча с «Факелом»

Форвард ЦСКА Заболотный извинился за нереализованный момент в матче с «Факелом»

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РИА Новости

Футболист ЦСКА Антон Заболотный извинился перед партерами по команде в раздевалке после матча с воронежским «Факелом» во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Видео со словами форварда опубликовала пресс-служба армейцев.

«Ребята, мой неиспользованный момент: я хотел бы лично перед вами извиниться, и для себя уяснить, что я немного усложнил сегодняшнюю игру своим нереализованным моментом.

Команда очень много оборонялаcь и, реализуй я этот момент, вcе бы поменялоcь. Хочу попроcить прощения у каждого. Обещаю реабилитироватьcя перед вами и перед cобой», — cказал Заболотный.

9 августа ЦСКА дома проиграл «Факелу» со счетом 0:2. В одном из эпизодов Заболотный не реализовал момент, пробив выше ворот из вратарской площади. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка России. В решающем матче, который прошел в «Лужниках», армейцы обыграли «Краснодар». Судьба трофея решилась в серии послематчевых пенальти.

Ранее «Динамо» в матче с семью голами вырвало победу у «Краснодара» в Кубке России.

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