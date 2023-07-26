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Экс-президент «Локомотива» Смородская заявила, что не видит ничего выдающегося в игроке клуба Тикнизяне

Экс-президент «Локомотива» Смородская заявила, что продала бы игрока клуба Тикнизяна в «Вердер»

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что она бы продала защитника красно-зеленых Наира Тикнизяна в немецкий «Вердер», передает Legalbet.

«Вердер» предложил за Тикнизяна 2,5 миллиона? Я бы его за такие деньги отдала. Я не вижу в нем ничего особо выдающегося, чтобы сохранять его. «Локомотив» хочет за него 5,5 миллионов? Нереально продать его за такие деньги в Европу», — сказала Смородская.

Журналист Иван Карпов сообщил в своем Telegram-канале, что «Вердер» готов купить Тикнизяна за 2,5 миллиона евро.

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил «Чемпионату», что клуб готов расстаться с Тикнизяном за 5,5 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 футболист провел 37 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Ранее нападающий «Локомотива» нецензурно поздравил партнера по команде с голом.

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