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Иностранный футболист клуба РПЛ заявил, что ему нравится жить в России

Футболист «Урала» Мишкич рассказал, что ему нравится жить в России

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Даниель Мишкич заявил, что продлил контракт с клубом из-за того, что ему нравится жить в России, передает Sport24.

«Мной интересовались в Европе. Но мне и моей семье нравится жить в Екатеринбурге. Мы живем в России уже пять лет, в этой стране для моих близких есть абсолютно все, а меня устраивает РПЛ», — сказал Мишкич.

Мишкич выступает за «Урал» с 2020 года. В прошлом сезоне чемпионата России он провел 27 матчей, забив три мяча. Также он выступал за «Оренбург», словенскую «Олимпию», хорватские «Динамо» и «Локомотив». За сборную Хорватии до 20 лет Мишкич сыграл в пяти матчах, не отметившись забитыми мячами.

Ранее экс-глава РФС предложил разрешить пить водку на футболе.

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