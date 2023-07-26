Трансфер футболиста «Тоттенхэма» в «Спартак» сорвался

Футбольный агент Фернандо Вильярреал заявил, что футболист лондонского «Тоттенхэма» Давинсон Санчес не перейдет в московский «Спартак», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Да, действительно, это конец переговоров», — сказал Вильярреал.

Издание The Guardian 26 июля сообщило, что Английская премьер-лига (АПЛ) намерена препятствовать заключению трансферных сделок с командами Российской премьер-лиги (РПЛ) на фоне переговоров по Санчесу.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» и «Спартак» согласовали трансфер Санчеса за €12 млн. Решение о переходе должен был принять сам игрок.

Санчес является игроком лондонского клуба с 2017 года. В минувшем сезоне он принял участие в 24 матчах, в которых ему не удалось отметиться голевыми действиями. Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €5 млн.

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