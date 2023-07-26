Боец UFC заявила о страхе, что ее ребенок вырастет маньяком

Казахстанская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мария Агапова рассказала на YouTube-канале «Ушатайка», что не собирается выходить замуж и рожать детей.

«У меня наследственность плохая. Мне кажется, мама была холодным и жестоким человеком. Не сказать, что жестокой, но холодной. Если будет у меня ребенок, он будет каким-то маньяком или кем-то еще», — сказала Агапова.

Свой последний бой в UFC Агапова провела 17 сентября 2022 года, уступив канадке Джиллиан Робертс. Поединок закончился во втором раунде техническим нокаутом. Это поражение стало вторым подряд для Агаповой. В марте 2022 года она проиграла украинке Марии Мороз.

Всего на счету Агаповой десять побед и четыре поражения в смешанных единоборствах (UFC).

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