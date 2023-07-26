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Экс-тренер сборной России объяснил длительный контракт Ротенберга со СКА

Бывший тренер сборной России Плющев объяснил 5-летний контракт Ротенберга со СКА программой развития

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с Legalbet заявил, что длительный контракт Романа Ротенберга с петербургским СКА обусловлен новой стратегией развития клуба.

По его мнению, дать какой-либо четкий ответ на этот вопрос, не зная деталей, невозможно.

«Есть совет директоров, который предложил такой контракт. Наверное, обсуждались какие-то условия. Это говорит о том, что программу развития, которую предложил Роман Ротенберг, утвердили.

Наверное, это говорит о доверии к нему», — заявил Плющев.

Роман Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года, сменив на этом посту Валерия Брагина.

В сезоне-2022/23 СКА добрался до финала Западной конференции, где уступил ЦСКА.

Ранее сообщалось, что IIHF готовит заявление по ситуации с контрактом вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

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