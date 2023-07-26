Хорватская модель показала ягодицы

Болельщица сборной Хорватии и профессиональная модель Ивана Кнолл опубликовала новую фотографию в социальных сетях.

30-летняя девушка предстала перед своими подписчиками в купальнике телесно-розового оттенка, выходя из бассейна, расположенного на одном из греческих курортов.



Подписчики Кнолл оставили под постом сотню восторженных комментариев, восхитившись ее фигурой.

Кнолл получила известность после того, как в социальных сетях завирусились ее фотографии, где она присутствовала на матчах национальной сборной Хорватии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Благодаря снимкам модель набрала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) более 3 млн подписчиков и получила приглашение для участия в коммерческих съемках.

Сборная Хорватии на ЧМ-2022 выиграла бронзовые медали, повторив успех мирового первенства 1998 года.

Ранее украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик процитировал легендарную фразу Андрея Аршавина.