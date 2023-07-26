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Экс-глава РФС предложил разрешить пить водку на футболе

Почетный президент РФС Колосков предложил продавать водку на стадионах

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что не против продажи крепкого алкоголя на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По его словам, способствовать соблюдению норм правопорядка при этом будет закон о Fan ID.

«Я позитивно относился к идее вернуть пиво на стадионы и пять лет назад, и сейчас. Можно даже разрешить продажу крепкого алкоголя — водки, например. Только это надо делать в хорошо обустроенных местах с соответствующей обстановкой, вкусной едой и так далее.

Фанат изменился, пьяниц становится все меньше, плюс есть карта болельщика», — заявил Колосков.

Продажа алкогольных напитков на спортивных сооружениях запрещена в России с 2005 года.

Ранее бывший тренер сборной России Борис Игнатьев призвал защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна оставаться в РПЛ.

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