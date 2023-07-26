Стало известно, когда МОК примет решение по допуску россиян на ОИ-2024

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что решение о допуске или недопуске российских атлетов к участию в Играх 2024 года в Париже не будет принято на очередной сессии в октябре 2023 года. Его слова приводит ТАСС.

Чиновник заявил, что на данный момент никакого предварительного решения по данному вопросу не принято.

«Решение будет зависеть от развития ситуации. Мы видим, как национальные федерации выполняют наши условия для обеспечения участия нейтральных спортсменов.

Мы продолжим за этим следить, а затем примем решение в свое время. И это не произойдет в октябре», — заявил Бах.

Очередная сессия МОК пройдет в индийском Мумбаи с 14 по 17 октября.

Ранее сообщалось, что в Англии будут мешать торговать игроками с российскими клубами.