«Нет смысла уезжать»: экс-тренер сборной России посоветовал Тикнизяну остаться в России

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с Legalbet заявил, что защитнику столичного «Локомотива» и сборной Армении Наиру Тикнизяну стоит оставаться в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По его словам, выступая за «железнодорожников», у него есть возможность развиваться и конкурировать за высокие позиции в чемпионате России.

«Не думаю, что сейчас есть смысл просто уезжать в Европу, чтобы проводить там время. Сейчас Тикнизян играет за топ-клуб в России, который ставит большие задачи.

Зачем уезжать куда-то, ради чего? Какой смысл?» — заявил Игнатьев.

Матч первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» — «Урал» прошел на «РЖД Арене» в Москве 25 июля. Игра завершилась победой команды под руководством Михаила Галактионова с минимальным счетом 2:1.

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