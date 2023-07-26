Фигуристка Цибинова о судействе: Плющенко молодец, сказал все как есть

Российская фигуристка Ксения Цибинова поддержала двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который по ходу прошлого соревновательного сезона раскритиковал судейство на внутренних стартах. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По ее мнению, проблемы с легитимностью оценок возникают на более серьезном уровне.

«На юношеских турнирах, как правило, на что накатал, то у тебя и есть. Я начала обращать на это внимание на этапах Кубка России, более статусных турнирах.

Думаю, все все прекрасно понимают. Плющенко — молодец, сказал все, что думает [по этому поводу]», — заявила Цибинова.

Также спортсменка заявила, что есть вероятность, что количество судейских споров может уменьшить разделение арбитров на техническую и компонентную бригады.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова поддержала фигуристку Камилу Валиеву перед стартом нового сезона.