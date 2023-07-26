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Фигуристка Цибинова о судействе: Плющенко молодец, сказал все как есть

Фигуристка Цибинова подвергла жесткой критике судейство на российских соревнованиях

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Владимир Песня/РИА Новости

Российская фигуристка Ксения Цибинова поддержала двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который по ходу прошлого соревновательного сезона раскритиковал судейство на внутренних стартах. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По ее мнению, проблемы с легитимностью оценок возникают на более серьезном уровне.

«На юношеских турнирах, как правило, на что накатал, то у тебя и есть. Я начала обращать на это внимание на этапах Кубка России, более статусных турнирах.

Думаю, все все прекрасно понимают. Плющенко — молодец, сказал все, что думает [по этому поводу]», — заявила Цибинова.

Также спортсменка заявила, что есть вероятность, что количество судейских споров может уменьшить разделение арбитров на техническую и компонентную бригады.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова поддержала фигуристку Камилу Валиеву перед стартом нового сезона.

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