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Баринов отреагировал на слова Слуцкого, назвавшего его туповатым

Полузащитник «Локомотива» Баринов заявил, что не обижается на Слуцкого и Дзюбу после слов о туповатости

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РИА Новости

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на реплику экс-тренера сборной России Леонида Слуцкого, который заявил в одном из шоу на YouTube-канале «Коммент.Шоу», что нападающий Артем Дзюба считает его туповатым.

По его словам, эти слова не являются для него обидными.

«Задело ли это меня? Ни капельки. Спокойно воспринял? Конечно. Это же шоу!

Как бы я назвал Дзюбу и Слуцкого? Так бы не назвал, как они меня назвали», — заявил Баринов изданию «РБ Спорт».

Матч первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» — «Урал» прошел на «РЖД Арене» в Москве 25 июля. Игра завершилась победой команды под руководством Михаила Галактионова с минимальным счетом 2:1.

Ранее экс-защитник «Динамо» Люк Уилкшир предрек Артему Дзюбе скорое завершение карьеры.

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