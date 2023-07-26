«Барселона» представила форму в цветах российского флага

Каталонская «Барселона» на своем официальном сайте представила выездной комплект формы на предстоящий футбольный сезон.
Форма выполнена в стиле выездного комплекта 1970-х годов и посвящена легендарному нидерландскому футболисту Йохану Кройфу.
Футболка гостевого комплекта представлена в белом цвете, шорты — синие, гетры — красно-синие.
Техническим спонсором клуба выступила американская компания Nike.
В минувшем сезоне чемпионата Испании команда под руководством Хави заняла первое место. В Лиге чемпионов каталонцы завершили выступление на стадии группового этапа, уступив в борьбе за место в плей-офф мюнхенской «Баварии» и миланскому «Интеру».
Ранее пропустивший старт сезона форвард «Спартака» Шамар Николсон вернулся в Россию.