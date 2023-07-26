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«Барселона» представила форму в цветах российского флага

«Барселона» представила гостевой комплект формы на сезон-2023/24

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ФК «Барселона»

Каталонская «Барселона» на своем официальном сайте представила выездной комплект формы на предстоящий футбольный сезон.

Форма выполнена в стиле выездного комплекта 1970-х годов и посвящена легендарному нидерландскому футболисту Йохану Кройфу.

Футболка гостевого комплекта представлена в белом цвете, шорты — синие, гетры — красно-синие.

Техническим спонсором клуба выступила американская компания Nike.

В минувшем сезоне чемпионата Испании команда под руководством Хави заняла первое место. В Лиге чемпионов каталонцы завершили выступление на стадии группового этапа, уступив в борьбе за место в плей-офф мюнхенской «Баварии» и миланскому «Интеру».

Ранее пропустивший старт сезона форвард «Спартака» Шамар Николсон вернулся в Россию.

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