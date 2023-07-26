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Нападающий «Локомотива» нецензурно поздравил партнера по команде с голом

Форвард «Локомотива» Изидор нецензурно поздравил защитника Тикнизяна с голом

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Форвард московского «Локомотива» Вильсон Изидор необычным образом поздравил армянского защитника Наира Тикнизяна с победным голом в матче первого тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ в ворота екатеринбургского «Урала».

Тикнизян опубликовал пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором написал: «1% таланта, 99% — упорного труда».

В комментариях к посту Изидор высказался нецензурным образом в адрес своего партнера по команде.

Матч «Локомотив» — «Урал» прошел на «РЖД Арене» в Москве 25 июля. Игра завершилась победой команды под руководством Михаила Галактионова с минимальным счетом 2:1.

В ближайшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники» на выезде сыграют против воронежского «Факела». Матч пройдет 30 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Ранее Сенегал отказался от проведения товарищеского матча со сборной России.

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