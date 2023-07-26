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Сенегал отказался от матча со сборной России

Сборная Сенегала не сыграет со сборной России в 2023 году

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Телеграм-канал «Сборная России по футболу»

Сборная Сенегала отказалась от идеи провести товарищеский матч против сборной России в 2023 году. Об этом сообщает Sport24.

По словам главы пресс-службы Федерации футбола Сенегала Кара Тиуне, сентябрьское окно ФИФА для проведения международных матчей африканская команда использует для проведения игры с Алжиром.

«В этом году будет сложно организовать матч, потому что у Сенегала начнутся отборочные матчи чемпионата мира, после чего начнется Кубок Африки.

В 2023 году игра между Россией и Сенегалом вряд ли состоится, а в следующем — все возможно», — заявил Тиуне.

25 июля стало известно, что от проведения товарищеского матча против сборной России отказались команды Египта и Мали.

Ранее Лионель Месси установил уникальный рекорд.

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