Французский клуб купил Бога

Французская «Ницца» оформила трансфер полузащитника Жереми Бога, который провел прошлый сезон в «Аталанте». Об этом сообщает официальный сайт «горожан».

О сроке трудового соглашения и заработной плате футболиста подтвержденной информации нет.

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, общая сумма трансфера составила €18 млн. Еще часть денег «Аталанта» может получить в виде бонусов.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Бога провел 23 матча, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач.

По итогам сезона в Серии А «бергамаски» заняли шестую строчку в турнирной таблице.

Ранее «Манчестер Юнайтед» проиграл клубу «Рексем» из четвертого дивизиона чемпионата Англии.