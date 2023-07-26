Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Французский клуб купил Бога

«Ницца» приобрела Бога у «Аталанты» за €18 млн

close
100%
Ogcnice.com' class="item-image" >
Ogcnice.com

Французская «Ницца» оформила трансфер полузащитника Жереми Бога, который провел прошлый сезон в «Аталанте». Об этом сообщает официальный сайт «горожан».

О сроке трудового соглашения и заработной плате футболиста подтвержденной информации нет.

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, общая сумма трансфера составила €18 млн. Еще часть денег «Аталанта» может получить в виде бонусов.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Бога провел 23 матча, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач.

По итогам сезона в Серии А «бергамаски» заняли шестую строчку в турнирной таблице.

Ранее «Манчестер Юнайтед» проиграл клубу «Рексем» из четвертого дивизиона чемпионата Англии.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях