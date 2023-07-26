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Умер владелец клуба НХЛ

На 71-м году жизни скончался владелец «Чикаго Блэкхоукс» Роки Вирц

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Владелец и председатель клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» Роки Вирц умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба на своем официальном сайте.

Вирц занимал руководящий пост с 2007 года. При его участии команда трижды стала обладателем Кубка Стэнли — в 2010, 2013 и 2015 годах.

Роки Вирц унаследовал «Чикаго Блэкхоукс» от своего отца. Всего семья Вирц владеет «Блэкхоукс» 69 лет.

В регулярном сезоне чемпионата НХЛ-2022/23 «Чикаго» занял предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции, не сумев попасть в зону плей-офф.

Ранее экс-тренер сборной России Вячеслав Быков не исключил появления женщины в тренерском штабе национальной команды.

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