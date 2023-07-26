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Тарасова призналась, что соскучилась по катанию Валиевой

Заслуженный тренер Тарасова поддержала фигуристку Валиеву перед стартом нового сезона

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала фигуристку Камилу Валиеву сильной девочкой, которая вместе со своим тренером возьмет себя в руки в новом сезоне. Слова Тарасовой передает РИА Новости.

«Еще не видела, не cмотрела cаму программу. Поэтому не могу давать оценку. Я думаю, что она в хорошей форме. Она cильная девочка, ничего ей не будет вредить, она cо cвоим тренером возьмет cебя в руки. Я надеюcь, что увидим ее четверные и тройные акcели. Я cкучаю по такому талантливому катанию», — сказала Тарасова.

25 июля тренерский штаб спортсменки в Telegram-канале опубликовал видео со сборов с фрагментом короткой программы, где слышна композиция «I see red» группы Everybody Loves An Outlaw.

Композиция использовалась в качестве саундтрека к польскому фильму «365 дней» 2020 года, который относится к жанру эротической мелодрамы.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о ее допуске.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а в командном первенстве стала первой.

Ранее Валиева рассказала, что испытала от победы на Олимпийских играх.

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