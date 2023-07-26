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Заслуженный тренер России высказался об американской культуре

Тренер Жулин: жил и работал в США, но американская культура не моя

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин заявил, что ему не подходит американская культура. Об этом он рассказал на YouTube-канале Александра Добровинского.

«Я жил в Америке, работал в Америке. Никогда не мыслил по-английски, но очень хорошо читал, разговаривал, понимал практически все фильмы. Но культура, понимаете, не моя, она другая», — рассказал заслуженный тренер России.

В паре с Майей Усовой фигурист Александр Жулин стал чемпионом мира и Европы, а также завоевал бронзу Олимпийских игр в Альбервиле-1992 и серебро Олимпиады в Лиллехаммере-1994.

После завершения карьеры Жулин приступил к тренерской деятельности и добился огромных успехов с дуэтом Татьяна Навка / Роман Костомаров. Он помог им завоевать золото Олимпийских игр в Турине-2006, а также дважды стать чемпионами мира и трижды — Европы.

Позже Жулину удалось повторить успех Навки и Костомарова с другими учениками — Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым, выиграв с ними золото Пекина-2022 в командном первенстве и серебро — в личном, а также победив на чемпионате мира и дважды — на чемпионатах Европы.

Ранее Жулин сравнил Украину с Плохишом из сказки про Мальчиша-Кибальчиша.

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