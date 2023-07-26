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Селюк объяснил, почему «Аль-Ахли» не позовет Черчесова

Агент Селюк заявил, что «Аль-Ахли» не пригласит тренера Черчесова из-за его статуса

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что саудовский клуб «Аль-Ахли» пригласит тренера, с которым захотят работать топовые футболисты, а российского специалиста Станислава Черчесова они не знают. Слова агента передает РИА Новости.

«Черчесов, как и (Сергей) Ребров, был в «Ференцвароше». Ребров затем ушел в «Аль-Айн». Теперь один человек говорит Черчесову, что можно поступить похожим образом. Но, честно говоря, не думаю, что это будет так.

Саудовские клубы вышли на новый уровень футбола, приглашают топовых игроков и специалистов. Команды, которые имеют деньги, а у «Аль-Ахли» они есть, хотят работать с тренерами, на которых пойдут футболисты. А известные игроки не знают Черчесова», — сказал Селюк.

Последним местом работы российского тренера был венгерский «Ференцварош», который под руководством Черчесова, начиная с 2021 года, дважды стал чемпионом Венгрии и выиграл Кубок страны. Также в 2022 году «Ференцварош» занял первое место в группе Лиги Европы и пробился напрямую в 1/8 финала турнира, где уступил немецкому «Байеру».

Специалист был отправлен в отставку после вылета команды в первом раунде квалификационного раунда Лиги чемпионов. Его подопечные не справились с «Клаксвиком» с Фарерских островов, в гостях сыграв 0:0, а дома разгромно проиграв 0:3.

Ранее заслуженный тренер выступил за возвращение Черчесова в Россию.

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