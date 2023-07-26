Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» повторить крупнейшую победу в своей истории

«Интер Майами» на своем поле победил «Атланту Юнайтед» в матче группового этапа Кубка лиг. Встреча прошла на стадионе «ПНК Стэдиум» в Форт-Лодердейле и завершилась со счетом 4:0.

В составе победителей дубль оформил аргентинский форвард Лионель Месси. 36-летний футболист также отметился результативной передачей. Нападающий провел на поле 78 минут. Еще один дубль записал на свой счет полузащитник Роберт Тэйлор.

«Интер Майами» поcле двух побед в двух играх пробилcя в плей-офф турнира. «Атланта» и «Круc Аcуль» в очном матче решат cудьбу второй путевки 1/16 финала.

Клуб из Флориды повторил крупнейшую победу в своей истории – в 2021 году «Интер Майами» разгромил в МЛС «Цинциннати» (5:1).

Месси перешел в «Интер Майами» в июле на правах свободного агента.

Последние два года он играл за французский «Пари Сен-Жермен». Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.

До «ПСЖ» аргентинец на протяжении 18 лет находился в структуре испанской «Барселоны». Вместе с каталонским клубом он десять раз выигрывал Ла Лигу, семь раз — Кубок Испании и четыре раза — Лигу чемпионов. Семь раз Месси становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее футболист «Зенита» сравнил капитана ЦСКА с Месси.