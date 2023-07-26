Заслуженный тренер выступил за возвращение Черчесова в Россию

Заслуженный тренер по футболу Гаджи Гаджиев заявил, что хотел бы возвращения Станислава Черчесова в чемпионат России. Его слова передает Vprognoze.ru.

«Не знаю, что он выберет. Что по душе, то и выберет. Я бы хотел, чтобы российские тренеры работали у нас в стране. Он квалифицированный, хороший тренер. Человеку может быть хочется в другой стране пожить, посмотреть», — сказал Гаджиев.

Последним местом работы российского тренера был венгерский «Ференцварош», который под руководством Черчесова, начиная с 2021 года, дважды стал чемпионом Венгрии и выиграл Кубок страны. Также в 2022 году «Ференцварош» занял первое место в группе Лиги Европы и пробился напрямую в 1/8 финала турнира, где уступил немецкому «Байеру».

Специалист был отправлен в отставку после вылета команды в первом раунде квалификационного раунда Лиги чемпионов. Его подопечные не справились с «Клаксвиком» с Фарерских островов, в гостях сыграв 0:0, а дома разгромно проиграв 0:3.

Ранее Черчесов высказался о возможном назначении в «Аль-Ахли».