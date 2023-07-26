Дзюба назвал журналистов «бандой Гарри Поттеров»

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба после матча Кубка России с екатеринбургским «Уралом» обратился к журналистам, назвав их «бандой Гарри Поттеров». Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно регламенту турнира, журналисты могут войти в раздевалку победившей команды. Там Дзюба на прощание обратился к ним: «Банда Гарри Поттеров, все, спасибо».

После матча с «Уралом» Дзюба заявил, что не хочет говорить с представителями прессы, поскольку журналисты «неинтересные и скучные», а также распространяют «одну желтуху».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «железнодорожников». Дзюба вышел на замену на 61-й минуте, не отметившись результативными действиями.

34-летний форвард пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В конце мая он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления еще на год.

Ранее комментатор «Матч ТВ» отреагировал на отказ Дзюбы общаться с прессой.