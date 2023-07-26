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Ветеран ЦСКА назвал российский футбол противным

Экс-защитник ЦСКА Пономарев не советует тренеру Черчесову возвращаться в РПЛ

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поддержал возможный переход тренера Станислава Черчесова в саудовский клуб «Аль-Ахли». Слова Пономарева передает «Евро-Футбол.Ру».

«Его приглашают в очень хорошую команду. В добрый путь! Не надо ничего бояться и стесняться.

Возможно, чемпионат России не интересен Черчесову. У нас футбол такой противный, ей-богу. Не хочется его смотреть.

Если есть шанс из Саудовской Аравии, то надо браться за него. Если бы я его увидел, то сказал бы: «Станислав, в добрый путь! Все правильно делаешь. Что без дела-то сидеть?» Ждать у моря погоды не стоит.

Переходить в какой-то клуб наш, который будет заваливаться, это ему не надо. Уверен, позже у него и тут будут хорошие предложения. Черчесов — очень сильный и грамотный тренер», — сказал Пономарев.

Последним местом работы российского тренера был венгерский «Ференцварош», который под руководством Черчесова, начиная с 2021 года, дважды стал чемпионом Венгрии и выиграл Кубок страны. Также в 2022 году «Ференцварош» занял первое место в группе Лиги Европы и пробился напрямую в 1/8 финала турнира, где уступил немецкому «Байеру».

Специалист был отправлен в отставку после вылета команды в первом раунде квалификационного раунда Лиги чемпионов. Его подопечные не справились с «Клаксвиком» с Фарерских островов, в гостях сыграв 0:0, а дома разгромно проиграв 0:3.

Ранее Черчесов высказался о возможном назначении в «Аль-Ахли».

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Футбол. Чемпионат России
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