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Колосков: придет время, и все сочтут за честь играть с Россией

Экс-президент РФС Колосков заявил, что сейчас сборной России нужно играть со всеми

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отметил важность товарищеских матчей сборной России в условиях отстранения от международных турниров. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Убежден, что РФС будет дальше продолжать политику организации товарищеских матчей. И эта политика правильная, потому что других вариантов пока нет. Сейчас нужно играть со всеми.

Главное, чтобы сборная функционировала. Придет время, и все сочтут за честь играть с Россией. А пока мы, к сожалению, вынуждены просить с нами сыграть», — сказал Колосков.

25 июля в пресс-службе Египетской футбольной ассоциации заявили об отказе от идеи сыграть товарищескую игру против России в сентябрьское окно для международных матчей.

По словам представителя организации, провести встречу с российской командой у них не выйдет из-за наложения другого товарищеского матча.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, весной прошлого года.

Ранее сборной России предложили сыграть с командой легионеров Российской премьер-лиги.

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