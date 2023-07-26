Тактаров о Емельяненко: с людьми, у которых грязный рот, в одном пространстве находиться не буду

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров на открытой тренировке резко высказался о возможном поединке с Александром Емельяненко. Слова Тактарова передает «Спорт-Экспресс».

«Хайп оставьте себе. Я с грязными людьми, у которых грязный рот, в одном пространстве даже находиться не буду. Вот если бы он сейчас вошел, то я бы ушел», — сказал Тактаров.

26 мая Александр Емельяненко победил блогера Евгения Ершова на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве.

В его активе 38 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 28 побед (20 нокаутом), девять раз проиграл и один поединок свел вничью. Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо.

Следующим соперником 55-летнего Тактарова должен стать боец из Сербии Аднан Алич. Бой пройдет в августе в лиге Top Fight.

Ранее менеджер Александра Емельяненко рассказал, что боец продолжает выступать из-за денег.