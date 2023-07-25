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Баринов ответил на вопрос о поведении Дзюбы с журналистами

Капитан «Локомотива» Баринов заявил, что одноклубник Дзюба не учил его не общаться с журналистами

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РИА Новости

Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал решение форварда клуба Артама Дзюбы не общаться с журналистами из-за того, что они задают скучные и неинтресные вопросы, передает «Спорт-Экспресс».

«Меня Дзюба так научил не общаться с журналистами? Нет, он, наоборот, общительный. Всем спасибо», — сказал Баринов.

«А вам не спасибо», — ответил один из представителей СМИ.

«Это камень в мой огород», — закончил диалог Баринов.

25 июля «Локомотив» в матче первого тура Пути регионов Кубка России обыграл на своем поле екатеринбургский «Урал». Встреча завершилась со счетом 2:1. Дзюба вышел на замену на 61-й минуте, не отметившись результативными действиями.

Ранее тренер Валерий Овчинников назвал московскую команду, показывающую самый интересный футбол.

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